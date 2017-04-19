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Боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) применили иприт против военных инструкторов Соединенных Штатов и Австралии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CBS News.

Уточняется, что атака с применением отравляющего газа произошла в воскресенье, 16 апреля. В итоге за медпомощью обратились 25 граждан Ирака, уроженцы США не пострадали, добавляет телеканал.

Подчеркивается, что данная химатака является второй за последние дни. Ранее сообщалось, что боевики использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденной информации, речь тогда шла о хлоре.

Отмечается, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай возможных химических атак в будущем.