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Активист российского ЛГБТ-движения, основатель GayRussia.ru Николай Алексеев во вторник, 18 апреля, сообщил на своей странице в Facebook, что он с соратниками подал иск о защите чести и достоинства против "Новой газеты" после того, как она опубликовала материалы о преследованиях геев в Чечне, пишет "Интерфакс".

Также они собираются отправить официальный запрос в Следственный комитет с требованием предъявить газете обвинения в клевете в соответствии с УК РФ, добавил он.

По словам Алексеева, причиной иска, в частности, стал материал под заголовком "Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай". В нем было сказано, что Алексеев и иные гей-активисты дистанционно подали заявки о проведении акций в Чечне, так как боятся за свою безопасность. В итоге это, пишет издание, привело к началу масштабных облав в регионе. По словам истцов, данные утверждения являются клеветой.

Также ЛГБТ-активисты заявляют об отсутствии доказательств притеснения геев в Чечне. Генпрокуратура и СКР подчеркнули, что также не получали жалоб на данную тему.