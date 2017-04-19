Фото: oboi7.com
Активист российского ЛГБТ-движения, основатель GayRussia.ru Николай Алексеев во вторник, 18 апреля, сообщил на своей странице в Facebook, что он с соратниками подал иск о защите чести и достоинства против "Новой газеты" после того, как она опубликовала материалы о преследованиях геев в Чечне, пишет "Интерфакс".
Также они собираются отправить официальный запрос в Следственный комитет с требованием предъявить газете обвинения в клевете в соответствии с УК РФ, добавил он.
По словам Алексеева, причиной иска, в частности, стал материал под заголовком "Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай". В нем было сказано, что Алексеев и иные гей-активисты дистанционно подали заявки о проведении акций в Чечне, так как боятся за свою безопасность. В итоге это, пишет издание, привело к началу масштабных облав в регионе. По словам истцов, данные утверждения являются клеветой.
Также ЛГБТ-активисты заявляют об отсутствии доказательств притеснения геев в Чечне. Генпрокуратура и СКР подчеркнули, что также не получали жалоб на данную тему.
Комментарии
гей дивижение аааааааа,,,активисты капец!!вот глаза аж режит читать статью
Педерасты забуянили? В зону их... ковыряльщиков.
блииииииин у них даже флаг свой есть!
В Новой газете какие-то мазохисты работают. На кадыровских чеченов наехали, лгбт-активистов оклеветали. Скучно им, вот и высасывают из пальца какие-то преследования и убийства. Спи спокойно, родная страна.
Лучше бы притесняли и отправляли на зоны рассиянских любителей пива.
ага,или ментов
гей-активист в Чечне - это наверно очень страшно
Гостю 19.04.2017 13:45 Нет, для ентих активистов местами наверно даже приятно))))))