Фото: avito.ru

Коттедж площадью 340 квадратных метров на участке 17 соток продают в Фирсовой Слободе за 22 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Элегантный коттедж в поселке Фирсова Слобода 1. Общая площадь — 340,43 квадратных метра, жилая площадь — 266,9 квадратных метра, площадь первого этажа — 155,43 квадратных метра, площадь второго этажа — 111,46 квадратных метра, террасы, балконы — 43,5 квадратных метра", — отмечается в объявлении.

Дом выполнен из экологически чистого материала — клееного бруса. "Внешне небольшой, простой и элегантный, внутри открывается большим и просторным. Двухсветная гостиная является душой всего дома, высота потолков в ней достигает семи метров", — добавляет автор объявления.

На первом этаже коттеджа находятся кухня, столовая, двухсветная гостиная, кабинет, гардероб, санузел, просторный холл, прихожая с гардеробной, зимний сад. На втором этаже санузел, большая спальня с гардеробной и санузлом, холл, детская, малая спальня. На третьем уровне находится утепленный мансардный этаж.

Имеется гараж на две машины, хозблок. На участке также расположен отдельно стоящий комплекс площадью 120 квадратных метров с комнатой отдыха, бассейном, санузлом, сауной и зоной барбекю.

Выполнен ландшафтный дизайн-проект от новосибирской студии. Также обустроена дренажная система.