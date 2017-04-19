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Сбербанк стал самым дорогим брендом России — его стоимость за минувший год выросла на 23% и стала равняться около 570 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Brand Finance.

В исследовании сказано, что сильные стороны банка — это кредитный портфель, тщательно управляемый риск и инновационный подход.

Brand Finance подчеркивает, что Сбербанк занимает шестое место по стоимости среди банковских брендов в Европе и 24-е во всем мире.

Другой крупный госбанк — ВТБ — занял среди брендов РФ восьмое место. Стоимость данного бренда оценивается в 106 млрд рублей, причем за прошедший год она упала на 24%.

В пятерке самых дорогих брендов страны по версии британской компании также оказались "Газпром" (стоимость бренда — 305 млрд руб.), "Лукойл" (283 млрд руб.), "Роснефть" (180 млрд руб.) и ретейлер "Магнит" (153 млрд руб.). Подчеркивается, что за последний год их бренды стали стоить меньше.