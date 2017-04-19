Житель Псковской области, выигравший 12 миллионов рублей в лотерею, оказался на скамье подсудимых, сообщает региональный Следственный комитет.

Фортуна повернулась лицом к мужчине в 2015 году. На полученные деньги он приобрел два участка, на одном из которых построен дом.

Однако, как отмечается, мужчина не заплатил налог на доходы физических лиц, и после вмешательства УФНС в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Сейчас на основании судебного приказа списываются средства с банковских счетов обвиняемого, также принимаются меры по реализации принадлежащих ему земельных участков с домом.

Дело направлено в суд. Теперь мужчина рискует получить условный или реальный срок заключения или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.