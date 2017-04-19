Житель Псковской области, выигравший 12 миллионов рублей в лотерею, оказался на скамье подсудимых, сообщает региональный Следственный комитет.
Фортуна повернулась лицом к мужчине в 2015 году. На полученные деньги он приобрел два участка, на одном из которых построен дом.
Однако, как отмечается, мужчина не заплатил налог на доходы физических лиц, и после вмешательства УФНС в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Сейчас на основании судебного приказа списываются средства с банковских счетов обвиняемого, также принимаются меры по реализации принадлежащих ему земельных участков с домом.
Дело направлено в суд. Теперь мужчина рискует получить условный или реальный срок заключения или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Комментарии
Думаю он не сильно расстроился
блин,а я был уверен что с выигрыша платить не надо, сам много раз выигрывал, вопросы не возникали.
а разве выдается вся сумма? по моему сразу с вычетом, либо сомнительная лотерея, и чувак типа не поделился
19.04.2017 13:52 - гость - 13 или 35%, в зависимости от вида лотереи.