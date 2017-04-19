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Пожар произошел днем в среду, 19 апреля, в жилом доме в Барнауле, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в 11:33. К 11:44 возгорание было локализовано, а в 11:50 — ликвидировано.

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"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 6 человек и 2 единиц техники", — также указывают в экстренном ведомстве. О пострадавших не сообщается.