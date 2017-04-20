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Привидение разгромило прилавок в барнаульском магазине DNS. Видео

, ИА "Амител"
В одном из барнаульских магазинов DNS камеры ночного видеонаблюдения засняли привидение

В барнаульском магазине DNS привидение разгромило витрину. Камеры видеонаблюдения засняли неизвестный объект, который парил в воздухе и разбрасывал товары с витрин по торговому залу. Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, что белая фигура "плывет" вдоль рядов с техникой. Некоторые товары были скинуты неопознанным объектом на пол.

На правах рекламы

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Комментарии

20.04.2017 08:01
- гость -

хаа дичь какая то... привидение ненормальные чтоль

0  0
20.04.2017 08:04
- гость -

карлсон блин ))а не привидение

0  0
20.04.2017 08:05
- гость -

это на Докучаева ?

0  0
20.04.2017 08:06
ALEXX

Наверное искало что пожрать, походу магазином ошиблось.

0  0
20.04.2017 08:10
parom4ik

Квадрокоптер под простыней. Какое, нафиг, привидение?!?! Видно невооруженным взглядом!

0  0
20.04.2017 08:15
Ru.бaнок

Постановка, внизу же , для особоодарённых нописано-на правах рекламы! Хе,хе, хе!

0  0
20.04.2017 08:25
TAO

Ни в один DNS больше даже заходить не буду, я приведений боюсь

0  0
20.04.2017 08:26
Сталинский Сокол

Просто реклама. Хозяева думают: Ну сейчас народ хлынет за покупками. А вообще кто это придумал-Молодцы! С юмором все в порядке!!!!

0  0
20.04.2017 08:32
Александр Бородач.

Звать Сашка, то есть Александр Бородач, охранник магазине DNS. Да это всё Шаррик, набухася и давай прилавки громить

0  0
20.04.2017 08:35
- гость -

на какую сумму ущерб нанесен?

0  0
20.04.2017 08:40
- гость -

ПРикольное такое привидение! Где водится? Как познакомиться?

0  0
20.04.2017 08:41
Х-перт

Не надо пока в ДНС ничего покупать. Сейчас будут пострадавшие товары впаривать под видом исправных. Итогом такого крестика должен стать спад продаж.

0  0
20.04.2017 08:41
Nic

Почему не написали марки продукции, которые выбрало привидение?

0  0
20.04.2017 08:42
X-перт

* Итогом такого креатива

0  0
20.04.2017 08:43
Мари

Квадрокоптер под простыней,серьезно? Для этого еще надо, его иметь и простынь белую у бабушки просить. На веревочке кусок белой ткани, туда сюда гоняли и сквозняк сделали. Витрины разгромило!!! Две коробки упало и ценник который от пука падает. Вот если лабрадора запустили, он бы хвостом разгромил и по кромсал и с веселухи обос...л. А так очередной вброс рекламы днса.

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