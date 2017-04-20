В барнаульском магазине DNS привидение разгромило витрину. Камеры видеонаблюдения засняли неизвестный объект, который парил в воздухе и разбрасывал товары с витрин по торговому залу. Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, что белая фигура "плывет" вдоль рядов с техникой. Некоторые товары были скинуты неопознанным объектом на пол.
Комментарии
хаа дичь какая то... привидение ненормальные чтоль
карлсон блин ))а не привидение
это на Докучаева ?
Наверное искало что пожрать, походу магазином ошиблось.
Квадрокоптер под простыней. Какое, нафиг, привидение?!?! Видно невооруженным взглядом!
Постановка, внизу же , для особоодарённых нописано-на правах рекламы! Хе,хе, хе!
Ни в один DNS больше даже заходить не буду, я приведений боюсь
Просто реклама. Хозяева думают: Ну сейчас народ хлынет за покупками. А вообще кто это придумал-Молодцы! С юмором все в порядке!!!!
Звать Сашка, то есть Александр Бородач, охранник магазине DNS. Да это всё Шаррик, набухася и давай прилавки громить
на какую сумму ущерб нанесен?
ПРикольное такое привидение! Где водится? Как познакомиться?
Не надо пока в ДНС ничего покупать. Сейчас будут пострадавшие товары впаривать под видом исправных. Итогом такого крестика должен стать спад продаж.
Почему не написали марки продукции, которые выбрало привидение?
* Итогом такого креатива
Квадрокоптер под простыней,серьезно? Для этого еще надо, его иметь и простынь белую у бабушки просить. На веревочке кусок белой ткани, туда сюда гоняли и сквозняк сделали. Витрины разгромило!!! Две коробки упало и ценник который от пука падает. Вот если лабрадора запустили, он бы хвостом разгромил и по кромсал и с веселухи обос...л. А так очередной вброс рекламы днса.