В барнаульском магазине DNS привидение разгромило витрину. Камеры видеонаблюдения засняли неизвестный объект, который парил в воздухе и разбрасывал товары с витрин по торговому залу. Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, что белая фигура "плывет" вдоль рядов с техникой. Некоторые товары были скинуты неопознанным объектом на пол.