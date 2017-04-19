Фото: youtube.com

Постановочный ролик, в котором был сымитирован ракетный удар по Соединенным Штатам, показали на торжествах по поводу 105-й годовщины дня рождения Ким Чен Ира в КНДР. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Ренхап".

В ролике демонстрируется пуск новой баллистической ракеты средней дальности, ее полет над Тихим океаном и удар по неизвестному американскому городу. Заканчивается видео кадрами с горящим флагом США и видами кладбища.

Агентство добавляет, что на параде, который прошел в Пхеньяне в минувшую субботу, также показали три разновидности межконтинентальных баллистических ракет. Хор исполнял песни, которые прославляли достижения северокорейской военной промышленности и, в частности, подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, которое отвечает за запуски. В тексте одной из песен присутствуют слова о том, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".