Фото: vplus.net
Житель Бийска, пытавшийся во время пьяной ссоры отпилить ножовкой ногу своей знакомой, идет под суд.
Как сообщает "Бийский рабочий", сам инцидент случился в марте, когда мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт. Обвиняемый ударил подругу, в результате чего она потеряла сознание.
Женщина пришла в чувство от резкой боли и увидела, что мужчина предпринял попытку отпилить ей ногу. Также он угрожал убить свою знакомую.
Также сообщается, что после того, как потерпевшая стала кричать, мужчина заявил о желании "немного отдохнуть, выпить и отпилить ей голову".
Убежать из дома женщине удалось, когда в комнату вошел брат обвиняемого и между мужчинами разразился скандал.
В данный момент уголовное дело, возбужденное по статье "угроза убийством", направлено в суд.
Комментарии
Красавчик...
Уверен, пострадавшая преувеличивает
кушать захотел
россияне отдыхают
Наукоград, ранимая душа...
нога то хоть как? длинная? стройная?
нога кого надо нога