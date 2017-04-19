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Житель Бийска, пытавшийся во время пьяной ссоры отпилить ножовкой ногу своей знакомой, идет под суд.

Как сообщает "Бийский рабочий", сам инцидент случился в марте, когда мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт. Обвиняемый ударил подругу, в результате чего она потеряла сознание.

Женщина пришла в чувство от резкой боли и увидела, что мужчина предпринял попытку отпилить ей ногу. Также он угрожал убить свою знакомую.

Также сообщается, что после того, как потерпевшая стала кричать, мужчина заявил о желании "немного отдохнуть, выпить и отпилить ей голову".

Убежать из дома женщине удалось, когда в комнату вошел брат обвиняемого и между мужчинами разразился скандал.

В данный момент уголовное дело, возбужденное по статье "угроза убийством", направлено в суд.