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Жители Алтайского края смогут стать новыми лицами рекламы Tele2

, ИА "Амител"
Победители конкурса "Без звезд в рекламе" смогут принять участие в съемках роликов Tele2

Компания Tele2 проведет традиционную акцию "День открытых людей" 21 апреля. В пятницу жители Барнаула и Бийска смогут получить консультацию руководителей филиала Tele2 в крае, а также принять участие в конкурсе "Без звезд в рекламе", победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

"День открытых людей" пройдет в пяти салонах связи оператора в Барнауле и Бийске. В течение дня директора и менеджеры филиала Tele2 ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки. Кроме того, посетители салонов связи, участвующих в акции, смогут воспользоваться 20% скидкой на все аксессуары. В трех салонах связи в Барнауле – по адресам Павловский тракт, д. 251в, ул. Победы, д. 13, пр. Ленина, 53 – будет действовать скидка 5% на мобильные телефоны.

"Когда мы общаемся с абонентами лицом к лицу, то получаем достоверную информацию о наших тарифах и услугах. Эта информация очень ценна для нас. Так, в нашей новой тарифной линейке мы учли результаты прошлых акций "День открытых людей". Надеемся уже в эту пятницу получить первые отзывы о тарифах линейки "Мой". Кроме того, в этот день мы предлагаем абонентам принять участие в фотоконкурсе "Без звезд в рекламе" и сняться в наших рекламных роликах", — рассказал директор филиала Tele2 в Алтайском крае Алексей Курочкин.

Акция "День открытых людей", в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея проекта оператор организовал конкурс "Без звезд в рекламе" для своих абонентов.

Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хэштегами #tele2Russia и #лицаTele2_2. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

В Алтайском крае "День открытых людей" пройдет в салонах связи по адресам:

  • Барнаул, Павловский тракт, д. 251в;
  • Барнаул, ул. Победы, д. 13;
  • Барнаул, ул. Космонавтов, д. 6в;
  • Барнаул, пр. Ленина, д. 53;
  • Бийск, ул. Мухачева, д. 200.

Также 21 апреля барнаульских абонентов проконсультируют руководители регионального филиала Tele2. Подключать новых абонентов и отвечать на вопросы посетителей фирменного салона на ул. Ленина, д. 53 будет директор филиала Tele2 в Алтайском крае Алексей Курочкин, а в магазине оператора на ул. Победы, 13 весь день будут работать коммерческий директор филиала Евгений Богач и технический директор филиала Евгений Брызгалов.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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