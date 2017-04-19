Реальные располагаемые доходы россиян в январе — марте 2017 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К таким неутешительным выводам привело исследование Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом номинальные доходы россиян в марте составили 29,6 тыс. рублей, показав рост на 1,9% по сравнению с мартом 2016 года, а средняя заработная плата в этот месяц составила 37,6 тыс. рублей, показав рост на 5,8%. В реальном же выражении средняя зарплата в марте текущего года возросла на 1,5%.

Просроченная задолженность по зарплате выросла на 0,6 процента и составила 3 млрд 635 млн рублей.

Февральская статистика Росстата о состоянии доходов граждан и внутреннего спроса также подтверждала ухудшение экономической ситуации. Тогда реальные располагаемые денежные доходы граждан России упали на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года. Однако глава Минэкономики Максим Орешкин высказал предположение, что статистики пользовались неправильными данными и сами данные использовались неправильно, заявив о "нерепрезентативности" данных статистиков, которые должны были пересмотреть.