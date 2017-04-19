Реальные располагаемые доходы россиян в январе — марте 2017 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К таким неутешительным выводам привело исследование Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
При этом номинальные доходы россиян в марте составили 29,6 тыс. рублей, показав рост на 1,9% по сравнению с мартом 2016 года, а средняя заработная плата в этот месяц составила 37,6 тыс. рублей, показав рост на 5,8%. В реальном же выражении средняя зарплата в марте текущего года возросла на 1,5%.
Просроченная задолженность по зарплате выросла на 0,6 процента и составила 3 млрд 635 млн рублей.
Февральская статистика Росстата о состоянии доходов граждан и внутреннего спроса также подтверждала ухудшение экономической ситуации. Тогда реальные располагаемые денежные доходы граждан России упали на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года. Однако глава Минэкономики Максим Орешкин высказал предположение, что статистики пользовались неправильными данными и сами данные использовались неправильно, заявив о "нерепрезентативности" данных статистиков, которые должны были пересмотреть.
Комментарии
Денежные доходы населения Алтайского края выросли на 7,7% – власти
19 апреля 2017 г., 06:01, ИА "Амител" Общий объем денежных доходов населения региона за первый квартал 2017 года превысил 130 миллиардов рублей И ЕЩЁ
"Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти
22 марта 2017 г., 06:01, ИА "Амител" Минэкономразвития края сообщает о сохранении положительной динамики показателей уровня жизни в регионе"
Реальные располагаемые доходы россиян в январе — марте 2017 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а средняя заработная плата в этот месяц составила 37,6 тыс. рублей, показав рост на 5,8%.
инфляция-с )
В России продолжается падение уровня жизни населения, сообщил во вторник Росстат.
В марте реальные располагаемые денежные доходы населения (сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей, скорректированная на инфляцию) сократились на 2,5%.
Месяцем ранее спад составил еще 3,8%, в результате скачок начала года, обеспеченный разовой выплатой пенсионерам, был перечеркнут: по итогам квартала показатель снова ушел в минус - на 0,2%.
В марте среднедушевой доход в целом по стране составил 29627 рублей. Это на 1148 рублей меньше уровня прошлого года и на 846 рублей ниже цифры 2015 года.
По сравнению в мартом-2016 статистика зафиксировала номинальный рост - на 552 рубля или 1,9%, - который, впрочем, без остатка сгорел в инфляции, несмотря на ее замедление до рекордно низких значений в новейшей истории страны (4,3%). Если исключить январскую выплату 5 тысяч рублей пенсионерам, кошельки россиян "худеют" 28 месяцев подряд, что является рекордом статистики с 1990х годов. За это время население обеднело на 13%, а уровень жизни, согласно динамическим рядам Росстата, вернулся к отметкам 10 летней давности.
Так, если "убрать" из суммы среднедушевых доходов инфляцию, составившую 133% за последние 10 лет, то 29627 рублей сегодня - это всего 12660 рублей, что соответствует уровню 2007 года (12540 рублей, по Росстату).
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Разогнать такой Росстат))))))ОВЦИОМ- сила!!!!