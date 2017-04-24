Барнаульский ТЦ "ГЕОмаркет" объявил о старте розыгрыша призов среди покупателей. Победителей ждет множество ценных подарков, а самый счастливый выиграет суперприз — элегантный кожаный диван.
Поучаствовать в розыгрыше может каждый. Для этого достаточно до 25 августа купить в любом из отделов "ГЕОмаркета" товар на сумму от одной тысячи рублей, а также получить купон и анкету.
Анкету следует заполнить и сбросить в специальный ящик, который находится на первом этаже "ГЕОмаркета" у входа.
Итоги конкурса будут подведены 26 августа в 13:00. Торжественное мероприятие пройдет на площадке возле ТЦ "ГЕОмаркет". В течение всего дня покупателей будут развлекать музыканты, диджей и веселые аниматоры. Для самых активных проведут квест-игру по "ГЕОмаркету", а дети получат вкусные шоколадки.
Устроитель: PR-компания "ОРГАНИЗАТОР".
Срок проведения акции: с 16 апреля по 25 августа 2017 года.
Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте
*Лица, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в розыгрыше
Комментарии