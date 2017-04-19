Полиция Пензенской области пресекла деятельность так называемой международной медицинской клиники, располагавшейся в одном из торговых центров Пензы, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Следователями были задержаны руководители и сотрудники клиники – 12 человек. Двое руководителей клиники по решению суда помещены под стражу.

Местных полицейских завалили заявлениями граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам – большинство из них составляли женщины старше 50 лет – пройти бесплатную медицинскую диагностику.

"Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы – от 50 до 200 тысяч рублей, – которые предназначались для оплаты услуг клиники", — говорится в сообщении.

При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика.

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан.