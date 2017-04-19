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Американский лидер Дональд Трамп полагает, что у граждан США есть основания для обеспокоенности по поводу опасности начала ядерной войны между Штатами и КНДР. Соответствующее мнение республиканец выразил во время интервью каналу TMJ-4, пишет ТАСС.

На вопрос о том, в какой степени американцам следует бояться начала войны, Трамп ответил, что беспокоиться необходимо всегда, поскольку "точно неясно, с кем мы имеем дело". "У меня была замечательная встреча с председателем КНР, и эта встреча позволила мне многое узнать. Как вы видели, много чего произошло", — приводит агентство слова республиканца.

Глава США считает, что Китай обладает довольно большой властью над Северной Кореей. "Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", — подчеркнул он.

Также республиканец отметил, что данной проблемой необходимо было заниматься президенту Обаме. "Этим следовало заняться предыдущим президентам вплоть до Клинтона, но все это просто откладывали", — добавил хозяин Белого дома, отметив, что прошлые договоренности между США и КНДР были крайне невыгодными для Вашингтона.

Сейчас Трамп оказался в положении, когда у лидера КНДР есть ядерное оружие, пишет агентство. "Нам надо с этим что-то сделать", — отметил республиканец, выразив надежду, что Ким Чен Ын хочет мира. "В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим", — заключил республиканец.

Агентство отмечает, что ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян провел ядерное испытание, а позже запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре минувшего года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела свыше 20 ракетных пусков.

В минувшее воскресенье Северная Корея попыталась запустить еще одну ракету, которая, по данным ВС Штатов, взорвалась сразу же после старта.