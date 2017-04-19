Фото: barnaul.org

Начальник алтайского Гидрометеоцентра Александр Люцигер рассказал, что развитие второй волны паводка в регионе будет напрямую зависеть от погоды, которая установится в мае.

В интервью программе "На первом плане. Барнаул" главный синоптик края отметил: "Все будет зависеть от того, сколько воды к нам придет из верховьев".

Количество снегозапасов в горах Алтая говорит о том, что критические отметки рек в Алтайском крае будут превышены. То, насколько сильной будет вторая волна паводка, связано с таянием снега в высокогорьях. При резком потеплении снеготаяние, конечно, будет интенсивнее, и это способно сказаться на развитии ситуации.

Напомним, что в Барнауле критическая отметка уровня Оби составляет 540 сантиметров. При превышении этого значения начинается подтопление микрорайона Затон.

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Ожидания некоторых граждан о том, что уровень Оби в этом году может составить до девяти метров, по словам Александра Люцигера, "из области фантастики". По словам синоптика, самый большой уровень Оби за всю историю наблюдений достигал 737 сантиметров.

В целом, по словам Люцигера, большого тепла в первой половине мая в Алтайском крае ждать не стоит. Начальник Гидрометцентра также заметил: "Сильно раздеваться рановато". А вот в конце следующего месяца погода может быть жаркой.



