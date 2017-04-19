Выплаты пособия по уходу за ребенком предлагают продлить с полутора до трех лет. Соответствующий законопроект разработан депутатом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым, сообщает RT.

Также, согласно законопроекту, родителям, чьи дети в возрасте от трех до семи лет не смогли попасть в детский сад, будет выплачиваться пособие в фиксированном размере — три тысячи рублей за каждого ребенка ежемесячно.

"По состоянию на 1 мая 2016 года очередность в ясли составляет около 193 тыс. детей в возрасте от полутора до трех лет. В связи с этим значительное количество матерей вынуждено находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет", — отметил Вострецов.

Сейчас пособие по уходу за ребенком прекращают выплачивать после полутора лет. Его размер составляет около 40% от среднего заработка и зависит от факта трудоустройства, размера зарплаты до ухода в отпуск, а также региона, в котором проживает получатель. В некоторых случаях выплачивается фиксированная сумма.

Средний минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими детьми — 5,8 тыс. рублей, а средний максимальный — около 11,6 тыс. рублей.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им трех лет. В период от полутора до трех лет выплачивается уже ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.

По экспертным оценкам, около 40% ухаживающих за детьми по достижении ими полутора лет не выходят на работу.