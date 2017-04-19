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Судно "Герои Арсенала", на борту которого находились 12 человек, среди которых были девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии, в среду, 19 апреля, потерпело крушение в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму.

В региональному ГУ МЧС отмечают, что трое членов экипажа уже спасены. По данным пресс-службы Росморречфлота, что одним из спасенных является моторист судна (украинец). В ведомстве уточняют, что капитаном сухогруза был россиянин.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет о пятерых спасенных членах экипажа. Также агентство добавляет, что с воздуха в акватории было установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых моряков остается неизвестной.

Агентство пишет, что "Герои Арсенала" пропали в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана судна поступил около 03:54 мск среды. Уточняется, что место крушения находится примерно в 27 километрах от крымского побережья. "Примерная точка привязки — село Яковенково в районе Керчи", — уточнил представитель ГУ МЧС по Крыму. Морские спасательные службы отмечают, что судно на момент крушения стояло на рейде. Оно следовало с грузом зерна из Азова в Турцию.

Ранее в главке МЧС сообщили, что в район спасательной операции направлены суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", находившиеся в районе происшествия. К поискам подключилось спасательное судно "Демидов", вертолет МЧС России и вертолет Ка-32 Минобороны России. По словам официального представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка, к поискам судна привлекли около 130 человек, 16 единиц техники и восемь плавсредств. В ведомстве подчеркивают, что поиски моряков осложняет шторм — юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря до 4 баллов. Также температура воды составляет около +4 градусов.

Из-за крушения сухогруза открыта горячая линия. "В Главном управлении МЧС России по Республике Крым открыт телефон горячей линии: (3652) 55-09-07", — цитирует агентство сообщение.

По словам специалистов, судно могло потерпеть крушение из-за погодных условий и усталости металла.