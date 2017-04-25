Музыка — то, что объединяет, дарит веселье и радость всем людям. Живое музыкальное выступление всегда приносит атмосферу хорошего настроения и придаёт яркость любому мероприятию, будь то свадьба, корпоратив, день рождения, праздник на открытом воздухе, презентация — да всё что угодно.
Кавер-группа "АльянS" — это сработанный ансамбль из шести талантливых музыкантов с десятилетним опытом выступлений на различных площадках Барнаула и других городов Сибири. В репертуаре группы как проверенные временем шлягеры, так и популярнейшие современные хиты. Жанровое разнообразие простирается от классического рок-н-ролла до современной танцевальной музыки.
Зажигательный и эффектный концерт украсит любое торжество и запомнится гостям если не на всю жизнь, то на долгие годы точно. Качественный звук, безупречное исполнение и стильный внешний вид — у этих ребят всё на высоте. Они действительно знают, а главное – любят своё дело и каждый раз выкладываются на все сто, от всей души и с искренним удовольствием.
Группа "АльянS" с радостью выступит на любом мероприятии и гарантирует безудержный драйв и хорошее настроение всем участникам. Никто не сможет устоять перед обаянием и неоспоримым талантом этого коллектива.
По вопросам организации выступлений звоните Антону Солдатенко +7-905-982-19-78
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