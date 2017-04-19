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Июнь может оказаться самым жарким месяцем предстоящего лета в Алтайском крае, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Люцигер.

Согласно предварительному прогнозу, жаркая погода придет на Алтай в самом конце мая и будет держаться в течение следующего месяца.

"В самом конце мая и весь июнь ожидается жаркая и относительно сухая погода. Возможно отклонение на полтора-два градуса от средних многолетних значений с недобором осадков. Может получиться, что июнь окажется самым жарким месяцем", — отметил главный синоптик региона в интервью программе "На первом плане. Барнаул".

Июль и август, по словам Александра Люцигера, будут в пределах нормы, как, впрочем, и сентябрь.

Стоит особо отметить, что данный прогноз будет корректироваться.