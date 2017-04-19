Фото: vyksavkurse.ru
Следственный комитет начал проверку по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи годовалому ребенку в Барнауле.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 24 марта работники "скорой помощи" доставили мальчика в одно из медицинских учреждений краевой столицы. По мнению родителей, в больнице ребенку оказали ненадлежащую помощь, что создало угрозу для жизни и здоровья малыша.
Отмечается, что отец мальчика был приглашен на прием с руководством краевого управления Следственного комитета. В итоге было принято решение о проведении доследственной проверки.
"Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям работников станции "скорой помощи" и детской больницы на предмет своевременности и качества оказания малолетнему медицинской помощи",- отмечают в правоохранительном ведомстве.
Комментарии
Надоели эти новости с общим описанием, то пожар неизвестно где, то неизвестно какая больница.
если там безобразия, почему номер больницы не указан?
Почитайте на Банкфаксе 2 статьи, все подробно! Ужас, конечно, нафиг никому ни мы, ни наши дети не нужны! А Амик, как всегда, - нельзя же плохо про действия администрации! Вокруг да около, ничего конкретного, стыдно!