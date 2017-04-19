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Следственный комитет начал проверку по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи годовалому ребенку в Барнауле.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 24 марта работники "скорой помощи" доставили мальчика в одно из медицинских учреждений краевой столицы. По мнению родителей, в больнице ребенку оказали ненадлежащую помощь, что создало угрозу для жизни и здоровья малыша.

Отмечается, что отец мальчика был приглашен на прием с руководством краевого управления Следственного комитета. В итоге было принято решение о проведении доследственной проверки.

"Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям работников станции "скорой помощи" и детской больницы на предмет своевременности и качества оказания малолетнему медицинской помощи",- отмечают в правоохранительном ведомстве.



