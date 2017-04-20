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Губернатор Карлин попросил жителей активнее пользоваться госуслугами

, ИА "Амител"
К 2018 году доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, должна составить 70%

Фото: администрация Алтайского края

К 2018 году 70% населения Алтайского края должно получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Об этом заявил губернатор Александр Карлин на заседании правительства в среду, 19 апреля. Сейчас, по словам губернатора, этот параметр недостаточно высок.

Глава региона отметил, что стратегия развития информационного общества предполагает повышение эффективности государственного управления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами власти. На текущий год в Алтайском крае запланирован комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на реализацию указа президента "Об основных направлениях совершенствования государственного управления". Уже сейчас более 640 тысяч жителей Алтайского края зарегистрированы и пользуются услугами в электронном виде, но этого, по мнению губернатора, недостаточно. Наш регион занимает 28-е место в рейтинге субъектов страны по количеству федеральных и региональных услуг, заказанных гражданами через Единый портал госуслуг.

"Государственные услуги постепенно начинают реализовываться по принципу: любой гражданин, любое ведомство, любое время, любое место. Базовым в этой работе должно стать достижение показателей, обозначенных в указе президента России. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в нашем регионе должна составить 70%", — заявил Александр Карлин.

Начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк отметил, что наиболее востребованными среди населения являются такие услуги, как  получение  водительского удостоверения,  извещение о состоянии лицевого  счета в ПФР, регистрация автотранспортного средства в ГИБДД МВД,  назначение и выплата компенсаций расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Максим Герасимюк сообщил, что количество жителей региона, зарегистрированных на портале госуслуг, увеличилось до 670 тысяч. Достижению более высоких показателей, по его мнению, мешает то, что высокая доля населения края проживает в сельской местности — 44%. Дело в том, что операторы, которые осуществляют развитие интернет-технологий в селах, смотрят на них как на территории, где невозможно получить рентабельность в ближайшее время. С такими операторами ведется разъяснительная работа, но этот процесс не моментальный.

"Вы эту тему не развивайте, она не так однозначна. Она как раз и должна вас стимулировать развивать получение услуг в электронной форме. Когда далеко до источника оказания услуги, когда есть транспортная недоступность, то на первый план и должны выходить госуслуги. Попытка сделать это объективной причиной — поменять плюс на минус", — отметил губернатор.

В ходе доклада Максим Герасимюк отметил, что предоставление качественного интернета в регионе осуществляется в среднем по стране 21,7%, по городам — 43,9%.

"Мы, безусловно, реализуем проект, который был подписан в октябре прошлого года между Минкомсвязью, администрацией края и компанией "Ростелеком" об устранении информационного неравенства. Так, уже 30 марта 2017 года порядка 20 населенных пунктов из 40 получили широкополосный интернет. В целом, в ближайшие годы будет подключено 257 населенных пунктов, в которых проживает около 14% населения Алтайского края", — сообщил Герасимюк.

На заседании правительства также было отмечено, что существующая система предоставления услуг должна переформатироваться в востребованную модель. А именно ориентированную на определенную категорию заявителей с учетом их пола, возраста, социального положения. Например, для молодых людей необходимо развивать предоставление электронных услуг, в том числе с использованием мобильных устройств, для социально незащищенных категорий граждан — оказание социальных услуг на базе многофункциональных центров.

"Мы с вами должны понимать, что внимание к данному направлению нашей работы со стороны как граждан, так и вышестоящих структур будет только усиливаться. И реализация указа президента России требует наших совместных активных усилий", — призвал участников совещания Александр Карлин.

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