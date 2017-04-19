Руководитель алтайского отделения "Российского детского фонда" Наталья Жмылева избрана руководителем совета сторонников "Единой России" в Алтайском крае. Решение было принято во вторник, 18 апреля, на первом заседании обновленного состава совета.

Сопредседателем Регионального совета избран министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин, заместителями председателя совета стали заместитель министра, начальник управления по социальной политике Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и председатель краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко.

Наталья Жмылева поблагодарила коллег за доверие и озвучила основные направления работы совета на будущее. Среди них – реализация собственных проектов "Моя сторона", "Мониторинг социальных конфликтов" и "Дискуссионный клуб сторонников".

"Работа по проектам, предложенным нам для реализации Центральным советом, началась уже месяц назад. И, надо сказать, небезрезультатно. На прошлом заседании "Клуба сторонников" мы обсуждали вопрос о борьбе с мошенничеством в отношении пожилых людей. Были приняты конкретные решения и направлены в Госдуму. Сегодня могу сказать, что работа в данном направлении идет активная. Предложения наши услышаны, а депутат фракции "Единая Россия" в ГД Даниил Бессарабов, принимавший участие в заседании нашего клуба, уже готовит законодательную инициативу по данному вопросу", — рассказала Наталья Жмылева.

Также она призвала к сотрудничеству сторонников партии на местах.

"На это будет нацелено несколько месяцев нашей работы. Если необходимо, мы готовы проводить встречи, собрания, совещания, главное – активизировать работу, услышать друг друга и понять, как нам дальше действовать", — подчеркнула Наталья Жмылева.