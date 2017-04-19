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Алтайский совет сторонников "Единой России" возглавила Наталья Жмылева

, ИА "Амител"
Она также является главой краевого отделения "Российского детского фонда"

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Руководитель алтайского отделения "Российского детского фонда" Наталья Жмылева избрана руководителем совета сторонников "Единой России" в Алтайском крае. Решение было принято во вторник, 18 апреля, на первом заседании обновленного состава совета.

Сопредседателем Регионального совета избран министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин, заместителями председателя совета стали заместитель министра, начальник управления по социальной политике Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и председатель краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко.

Наталья Жмылева поблагодарила коллег за доверие и озвучила основные направления работы совета на будущее. Среди них – реализация собственных проектов "Моя сторона", "Мониторинг социальных конфликтов" и "Дискуссионный клуб сторонников".

"Работа по проектам, предложенным нам для реализации Центральным советом, началась уже месяц назад. И, надо сказать, небезрезультатно. На прошлом заседании "Клуба сторонников" мы обсуждали вопрос о борьбе с мошенничеством в отношении пожилых людей. Были приняты конкретные решения и направлены в Госдуму. Сегодня могу сказать, что работа в данном направлении идет активная. Предложения наши услышаны, а депутат фракции "Единая Россия" в ГД Даниил Бессарабов, принимавший участие в заседании нашего клуба, уже готовит законодательную инициативу по данному вопросу", — рассказала Наталья Жмылева.

Также она призвала к сотрудничеству сторонников партии на местах.

"На это будет нацелено несколько месяцев нашей работы. Если необходимо, мы готовы проводить встречи, собрания, совещания, главное – активизировать работу, услышать друг друга и понять, как нам дальше действовать", — подчеркнула Наталья Жмылева.


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Комментарии

19.04.2017 15:57
- гость -

Руководитель сторонников)))) А таковые есть????????Хотелось бы взглянуть одним глазком(((

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19.04.2017 16:00
ден

Наталья Юрьевна, ну зачем же вы так, ваши взгляды раньше кардинально отличались, зачем же вы к ворам примкнули?

0  0
19.04.2017 16:03
- гость -

глядишь к следующим выборам в госдуре "творить" будет

0  0
19.04.2017 16:12
- гость -

Интересно вот,каково было материальное поощрение данной барышне?

0  0
19.04.2017 16:18
- гость -

К сожалению, можно лишь грустно согласиться с В.Катасоновым. Действительо, во Власть, в депутатство люди нынче рвутся руководствуясь исключительно "шкурными" интересами. Потому и пролазят туда наиболее изощренные, наиболее верткие, наиболее бесчестные. Конечно, бывают исключения, но, крайне редко.

0  0
19.04.2017 16:21
- гость -

"Советские депутаты без зарплат работали эффективнее, чем нынешние – со сверхдоходами" Фото Опубликованы декларации о доходах чиновников и депутатов. Многие заработали за прошлый год миллионы рублей, а кто-то, даже не скромничая, задекларировал миллиарды. И это без учета записанного движимого и недвижимого имущества, без учета заработка родственников, которые бывают сопоставимы, а бывают и значительно больше. В общем, деньги посчитаны, в очередной раз стало очевидно, что для кого-то их "нет", а для кого-то их "много, очень много".

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