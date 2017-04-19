Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил свое постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15-20% и остановился на изначально рекомендуемом увеличении, сообщает "Тайга.Инфо".
Как отметил сам Городецкий, перед принятием такого решения он выслушал мнения митингующих против такого экстремального повышения тарифов ЖКХ, а также встретился с "Народным фронтом" и профсоюзами.
"Я подписал постановление о внесении [изменений] в постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%", — сказал губернатор, подчеркнув, что это решение касается всех городов и районов области.
"От рекомендуемых 4% мы приняли решение о повышении до 14,9%. Это решение прошло официальную проверку ФАС. Рост тарифов был признан объективным. Но в то же время увеличились взносы на капремонт, и в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН. И в январе произошел перерасчет по 1/12. Это тоже легло нагрузкой на жителей", — сказал Городецкий.
Ранее в Новосибирске прошло семь акций протеста против повышения тарифов. На акцию 19 марта пришли более трех тысяч человек.
Согласно постановлению губернатора, поддержанному городским советом и мэрией, коммунальные услуги в Новосибирске должны были подорожать с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение — на 20,1% и 20% соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%.
Комментарии
хороший пример ждя жителей АК, которые молча сглотнули
Да, мы молчим и будем молчать, ибо не будем раскачивать лодку в такое трудное для Родины время.
Отстаивать свои права крайне опасно! Вот на задержание Мальцева со взломом двери прибыло около десятка мордоворотов! А к Р.Геремееву выехал один следователь - постучал (с его слов) ему не открыли и хлопец спокойно вернулся в первопрестольную... Т.ч. для здоровья полезнее молчать...
19.04.2017 16:21 0 Как впрочем и всегда вы молчите и терпите. У родины вашей то как раз время не трудное, она вон на яхтах катается, да особняки строит. А вы терпите, терпилы.
А что, так можно было?!
Кто тут говорил, что от митингов толку нет?
Больше толку было не от митенгов,а от правильной позиции мэра Новосиба коммуниста Локтя! ИМХО,а эти потусовались перед обладминисрацией и свалили!
Больше толку было не от митенгов,а от правильной позиции мэра Новосиба коммуниста Локтя! ИМХО,а эти потусовались перед обладминисрацией и свалили!
Позиция Локтя зависит от того, что ему народ позволит.
"а от правильной позиции мэра Новосиба коммуниста Локтя! " Решение о превышении предельного уровня принималось Новосибирской городской Думой с подачи мэра. Без его согласия такого превышения бы не было. Только не говорите, что это Путин заставил Локтя повышать тарифы, выше, чем по стране.