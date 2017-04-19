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Участок улицы Вешней перекроют в Барнауле на сутки из-за аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе, сообщает водоканал.

"С 08:00 20 апреля до 08:00 21 апреля будет перекрыта для выезда автомобилей улица Вешняя в месте пересечения со Змеиногорским трактом", — уточняют на коммунальном предприятии.

Для транспорта МЧС, полиции, скорой помощи, пожарной охраны и прочих аварийных служб будет организован проезд через территорию медучреждения по адресу Змеиногорский тракт, 69.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.