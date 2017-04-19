Фото: yandex.ru/maps
Участок улицы Вешней перекроют в Барнауле на сутки из-за аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе, сообщает водоканал.
"С 08:00 20 апреля до 08:00 21 апреля будет перекрыта для выезда автомобилей улица Вешняя в месте пересечения со Змеиногорским трактом", — уточняют на коммунальном предприятии.
Для транспорта МЧС, полиции, скорой помощи, пожарной охраны и прочих аварийных служб будет организован проезд через территорию медучреждения по адресу Змеиногорский тракт, 69.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Комментарии