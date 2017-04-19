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Выборы главы Омска депутаты горсовета официально признали несостоявшимися в среду, 19 апреля, из-за отсутствия кандидатов на данный пост, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационного управления совета Ирину Серебренникову.

Ранее оба кандидата на пост мэра, прошедшие в финал выборов, добровольно отказались участвовать в голосовании.

По словам Серебренниковой, комиссия по выбору мэра в течение 20 дней соберется и определит новые сроки проведения выборов. Она подчеркнула, что все этапы будут пройдены заново.

Губернатор Омской области Виктор Назаров считает, что выборы омского главы в текущем году затянулись, так как проходят по новой неотработанной схеме. Однако, отметил он, избирательный процесс показал свою демократичность, дал возможность политикам оценить свои силы и заработать политические очки.

Агентство пишет, что сначала в списке претендентов на пост городского главы было 23 кандидата, но шести из них отказали в регистрации по причине отсутствия некоторых необходимых документов. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, считавшийся главным претендентом на эту должность, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что СКР возбудил в отношении него дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двух, которых должны были представить депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Но 17 апреля министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича единственным претендентом на пост мэра. Но 18 апреля Ерошевич тоже заявил о добровольном отказе от участия в выборах.

Действующий мэр Омска Вячеслав Двораковский покинет свой пост 11 июля. Выборы текущего года станут первыми, когда главу горадминистрации выбирают депутаты горсовета, а не омичи.