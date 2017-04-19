Обстановка в подтопленных районах Алтая стабилизируется – МЧС

Группировка сил ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжает свою работу по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов региона, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в Рубцовске, где в последние сутки отсутствовала динамика в развитии ситуации, вода ушла из нескольких подтопленных домов, а в райцентре Красногорское наблюдается падение уровня воды в реке.

Выдается и более детальный расклад по ситуации на местах и работе ведомства. Так, в Рубцовске с 14 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. На данный момент подтоплено 142 частных дома (за последние 12 часов вода ушла из двух домов).

Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается, действуют две магистральные линии, функционируют два водоотводных канала от поселков Западный и Сад-город. Работает 30 бригад, в составе которых сотрудники подразделений МЧС (отрядов федеральной противопожарной службы, аэромобильной группировки Главного управления, спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России), работники городских служб, краевого Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности. Мониторинг обстановки ведется при помощи беспилотного летательного аппарата.

В подготовленных пунктах временного размещения людей нет. Гражданам оказывается помощь согласно поступающим заявкам. Всего в работе задействовано 290 человек, 88 единиц техники, от МЧС 165 человек, 48 единиц техники.

В селе Красногорское Красногорского района, где 16 апреля в результате обильного снеготаяния и осадков произошло резкое повышение уровня в реке Чапша, вода уходит с территории приусадебных участков граждан.

Уровень воды в р. Чапша по состоянию на 12:00 составляет 602 см (за сутки падение на 22 см). В пунктах временного размещения людей нет. Организован постоянный контроль обстановки силами оперативной группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В Красногорском, как и в Рубцовске, социально значимых объектов в зоне подтопления нет. Транспортное сообщение и энергообеспечение населения не нарушено. Организовано постоянное информирование граждан о складывающейся ситуации.