Фото: пресс-служба алтайской таможни

Жителя Казахстана, пытавшегося провезти в Россию почти сотню шкурок соболя на сумму более миллиона рублей, задержали в Алтайском крае, сообщает региональная таможня.

Мужчина пытался провезти 93 шкурки ценного животного, не имея разрешительных документов и вне установленных пунктов пропуска.

"Стоимость незаконно перемещенных шкурок соболя составила 1,023 миллиона рублей, что является крупным размером. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере)", — добавляют в таможне.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.