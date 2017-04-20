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"Кухня" в Сочи, "Урфин Джюс" и другие премьеры недели в кинотеатре

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
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Фото: Кинопоиск

Конечно, даже во вторую неделю проката никто не сдвинет блокбастер "Форсаж 8" с вершины. Даже у картины "Время первых" Тимура Бекмамбетова хорошие шансы остаться в тройке лидеров по итогам третьей недели проката. Удивительно, что большинство прокатчиков струсили перед натиском мощных конкурентов. Поэтому нынешняя неделя — одна из самых слабых в этом году. Рассказываем, что посмотреть на этой неделе в кино, хотя идти на эти фильмы и не обязательно.

"Кухня. Последняя битва"

Режиссер — Антон Федотов

В ролях: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров

"Последняя битва" — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах одного из московских ресторанов. В основе ленты лежит популярный сериал телеканала СТС. На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

"Урфин Джюс и его деревянные солдаты"

Мультфильм от создателей популярной франшизы "Три богатыря". По сюжету Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. В Волшебную страну возвращается девочка Элли, которая вместе со Страшилой, Дровосеком и Львом борется с Урфином и его армией.

Главного злодея — Урфина Джюса — озвучивает Константин Хабенский.

"Наваждение"

Режиссер — Дениз ДиНови

В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хейгл

Низкопробный американский триллер от режиссера-женщины, которая до этого работала только на телевидении. Речь в "Наваждении" идет о противостоянии двух женщин, которые бьются за бывших и будущих мужчин. В общем, секрет сюжета раскрывать не будем, но и советовать идти в кино будем только тем, кто любит триллеры или исполнительниц главных ролей: Кэтрин Хейгл или Розарио Доусон.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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"Кухня" против мощи "Форсажа 8": премьеры недели в кино
Четверг, 20 Апрель, 09:12

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