Фото: Amic.ru

Читательница Amic.ru Наталья Шульга прошла тест на нашем сайте на знание космоса, приуроченный ко Дню космонавтики, и выиграла сертификат на 1000 рублей на полет на воздушном шаре от компании "ВзлетайАлтай". Наша постоянная читательница стала 12-й, кто ответил правильно на все вопросы теста о Солнечной системе.

У Натальи, которая пришла к нам в редакцию за сертификатом со своим внуком, есть возможность в течение часа кататься на воздушном шаре и посмотреть красоты Барнаула с высоты птичьего полета.

Участвуйте в тестах Amic.ru и получайте другие замечательные призы.