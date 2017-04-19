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Экс-директора туристического агентства в Барнауле ждет суд за хищение средств с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемая убеждала клиентов приобрести туристический тур, привлекая выгодными условиями, после чего получала деньги якобы в счет оплаты туристских услуг и обращала эти средства в свою пользу.

При этом, как считает следствие, женщина не намеревалась исполнять условия достигнутых договоренностей. Клиентам обвиняемая выдавала заведомо фиктивные квитанции к приходным кассовым ордерам.

"В целях сокрытия совершаемого хищения и создания условий для его дальнейшего совершения периодически оформляла заявки туроператорам и оплачивала туры отдельных граждан, для чего использовала средства, полученные мошенническим путем от последующих клиентов", - добавляют в прокуратуре.

От таких действий пострадали 11 клиентов на сумму около одного миллиона рублей.