Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Студия звукозаписи появилась в исправительной колонии №5 в городе Рубцовске Алтайского края. Она была создана по инициативе учреждения, а также при поддержке попечительского совета.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю, она стала первой звукозаписывающей студией среди исправительных учреждений города Рубцовска.

По словам заместителя начальника ИК-5 подполковника внутренней службы Дмитрия Большина, по своим возможностям звукозаписывающая студия ни в чем не уступает профессиональной.

"Студия оснащена современным персональным компьютером с мощными звуковой и видеокартами, внешним звуковым интерфейсом, профессиональными микрофонами с дополнительными ламповыми предусилителями, студийными мониторами. Данная аппаратура позволяет создавать фонограммы и музыкальные композиции высокого качества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при записи вокала используется студийная кабина с шумопоглощающей изоляцией. С помощью компьютера и специального программного обеспечения в студии может производиться полный цикл звукозаписи, начиная от подготовки исполнителя к записи и заканчивая выходом полностью обработанного файла, включая аранжировку, сведение дорожек и мастеринг.

В настоящий момент в студии записывают первый музыкальный альбом. В него войдут лучшие песни в исполнении колонийского ансамбля "Возрождение" и сольные выступления осужденных. Кроме того, возможности студии будут использовать в подготовке выступлений для Всероссийского конкурса "Калина красная".