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50-летняя жительница Улаганского района Нэля Мамакова, которую обвиняют в убийстве, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 11 февраля текущего года. Мамакова вместе со знакомыми распивала спиртное в квартире подруги. Обвиняемая сделала 37-летнему сожителю знакомой замечание, чтобы он перестал курить в помещении, в результате между ними разгорелся конфликт. Во время словесной перепалки женщина взяла нож и ударила мужчину в грудь. От полученного ранения тот скончался в республиканской больнице через несколько часов.

Отмечается, что расследование дела в данный момент завершено, оно направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

Если Мамакову признают виновной, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.