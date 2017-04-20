Студия Disney показала новый трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", где появляется Кира Найтли.

Режиссёры пятых "Пиратов Карибского моря" — Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

Из описания сюжета известно, что капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой пиратов намерен убить всех моряков на свете. Джеку Воробью поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Капитан Джек Воробей и Гектор Барбосса должны будут объединиться, чтобы одолеть Салазара.

В главной роли опять Джонни Депп. В роли главного злодея Хавьер Бардем. В образе Барбоссы появится Джеффри Раш, а также Орландо Блум. Кроме того, к актерскому составу присоединились Пол Маккартни, Кая Скоделарио и Кристоф Вальц.

Премьера назначена на 26 мая 2017 года.