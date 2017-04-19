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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не превращать в войну предстоящую президентскую кампанию.

Об этом он заявил в ходе отчета о своей работе в стенах Государственной думы. "Борьба, как и в любой президентской гонке, она, естественно, будет серьезной. Но, хотел бы специально подчеркнуть это в этом зале, мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся", — подчеркнул глава федерального правительства.

По словам премьера, не следует тратить время и силы на популизм, спекуляции и раздувание пустых конфликтов на фоне проблем, существующих в российском обществе.

Медведев выразил уверенность в том, что подобного рода действия играют на руку только тем, кого едва ли заботит будущее страны.

Напомним, выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Некоторые видные политики уже объявили об участии в президентской кампании.