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Twitter собирается локализировать персональные данные граждан РФ к 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

Жаров зачитал выдержки из письма вице-президента компании по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейда МакСуини, поступившего на его имя. В сообщении говорится, что компания сейчас определяет, какую информацию о россиянах и организациях, вовлеченную в коммерческие отношения Twitter в России, можно выделить для хранения в РФ.

По словам МакСуини, эти данные будут направлены в Россию к середине следующего года. К этому сроку представители Twitter уведомят Роскомнадзор о соответствующей готовности.

Напомним, закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории РФ.