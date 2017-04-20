Краевой клинической больнице скорой помощи в 2017 году исполнилось 120 лет. Она перенесла Великую Отечественную, эпидемию тифа, безденежье, нехватку мест и работников. Но там всегда работали люди, которые "болели" медициной. Для которых спасание людей было без преувеличения, смыслом жизни.

Портал Amic.ru предлагает посмотреть таймлайн об истории становлении старейшего медучреждения Алтая и узнать, с чего больше века назад начинала работу одна из лучших больниц региона.

За эти годы как только не называли это учреждение: "первая горка", "первая городская", "больница скорой медицинской помощи", " крайгорбольница". Там всегда работали одни из лучших врачей Алтайского края. Например легендарный хирург Александр Чиглецов, в "первой" начинал профессиональный путь Юрий Эдман — основатель психиатрической службы на Алтае. Не случайно в 2014 году ее опять переименовали в краевую клиническую больницу скорой помощи. Еще 120 лет назад, когда на Алтае даже не было такого понятия, здесь уже была "скорая". Ее функции выполняли врачи и медсестры. Станция появилась спустя 30 лет.

Сегодня, как и 120 лет назад, в "горку" везут людей после страшных травм и аварий. Везут в тех случаях, когда речь идет о спасении жизни. И сегодня, как и 120 лет назад, здесь работают врачи, которые видят смысл своей жизни в том, чтобы спасать людей.