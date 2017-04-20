Краевой клинической больнице скорой помощи в 2017 году исполнилось 120 лет. Она перенесла Великую Отечественную, эпидемию тифа, безденежье, нехватку мест и работников. Но там всегда работали люди, которые "болели" медициной, для которых спасение людей было, без преувеличения, смыслом жизни.
Портал Amic.ru предлагает посмотреть таймлайн об истории становления старейшего медучреждения Алтая и узнать, с чего больше века назад начинала работу одна из лучших больниц региона.
За эти годы как только не называли это учреждение: "первая горка", "первая городская", "больница скорой медицинской помощи", " крайгорбольница". Там всегда работали одни из лучших врачей Алтайского края. Например, легендарный хирург Александр Чеглецов, в "первой" начинал профессиональный путь Юрий Эрдман — основатель психиатрической службы на Алтае. Не случайно в 2014 году ее опять переименовали в краевую клиническую больницу скорой помощи. Еще 120 лет назад, когда на Алтае даже не было такого понятия, здесь уже была "скорая". Ее функции выполняли врачи и медсестры. Станция появилась спустя 30 лет.
Сегодня, как и 120 лет назад, в "горку" везут людей после страшных травм и аварий. Везут в тех случаях, когда речь идет о спасении жизни. И сегодня, как и 120 лет назад, здесь работают врачи, которые видят смысл своей жизни в том, чтобы спасать людей.
Комментарии
Есть высококвалифицированные специалисты среди врачей, им спасибо.
10:51, а внизу ещё и подписали высокотехнологическая малоинвазивная
На 31 фото хирург словно говорит фотографу "Ну что ты сюда лезешь? Не мешай работать."
А что сегодня все операции записывают и нужно ли разрешение пациента на это?
Можно только посмеяться над заголовком под слайдом "бригада врачей проводит малоинвазивную высокотехнологичную операцию", где на снимке больной на столе после перенесенной тяжёлой абдоминальной операции (лапаротмии), с осложнённым течением послеоперационного периода (перитонитом скорее всего).
Что за больница такая? на фото много анестезиологов женского пола! Наверное совсем плохо стало, что кроме женщин туда никто не идёт работать!