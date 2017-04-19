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Украинское министерство энергетики направило в правительство пакет документов, которые нужны для введения запрета на ввоз российского угля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Экспрессо" и заявление главы ведомства Игоря Насалика.

В министерстве подчеркивают, что Киев рассчитывает на заключение контракта на поставку угля антрацитовой группы из Америки. По словам Насалика, данный вариант выгоден не только с точки зрения логистики, но и по цене.

Он подчеркнул, что если будет достигнута договоренность по данному контракту, Украине "не будут нужны все остальные".

Агентство напоминает, что ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. В феврале Киев ввел чрезвычайные меры в энергетике, предусматривающие снижение потребления и почасовое отключение электроэнергии, а в начале апреля ряд ТЭС Украины остановили работу.

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В минувшем году Украина получала антрацит из России и Юар. Из-за торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала текущего года Россия осталась самым крупным поставщиком угля на Украину. Киев попросил помощи у Соединенных Штатов, а также собирался возобновить поставки из ЮАР и иных стран.