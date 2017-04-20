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Сорго и просо: чем питались солдаты армии Наполеона Бонапарта?

, ИА "Амител"
Высокопоставленные офицеры питались гораздо лучше рядовых солдат

Специалисты смогли выяснить, чем питались солдаты наполеоновской армии. Ученые с помощью метода изотопного анализа узнали, что ели войска во время русской кампании. Чтобы сделать выводы, экспертам пришлось изучить останки французских бойцов из братской могилы в Вильнюсе.

В результате исследования ученые узнали, что в рацион солдат Бонапарта входили кукуруза, сорго, просо и аналогичные злаки.

А вот высокопоставленные офицеры питались куда лучше. Они точно не могли пожаловаться на недостаток белковых продуктов.


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