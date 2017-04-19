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Двух уроженцев Центральной Азии, которые готовились совершить теракты в РФ, ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления во Владимирской области, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Уточняется, что сотрудники ФСБ в результате боевого столкновения нейтрализовали граждан одной из стран Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения, которые оказали активное вооруженное сопротивление при попытке задержания.

Уничтоженные лица были на связи с вербовщиками международных террористических организаций, интересовались технологией изготовления самодельной взрывчатки и заявляли, что готовы совершить теракты в России. Среди сотрудников ФСБ пострадавших нет, отмечает агентство.

В ЦОС ФСБ добавили, что на месте проведения спецоперации были найдены компоненты для изготовления взрывчатки, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.

Следственное подразделение УФСБ РФ по Владимирской области возбудило по данному факту уголовное дело.