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Правительство собирается выполнить установки "майских указов" президента РФ Владимира Путина в части зарплат в сфере образования и медицины. Об этом во время ежегодного отчета в Госдуме заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

По словам главы кабмина, сложившаяся в последние годы экономическая ситуация сказалась негативно на доходах людей, а зарплаты в России сейчас невысокие. Правительство в данный момент пытается выправить ситуацию, ищет дополнительные ресурсы для помощи тем, кто зарабатывает мало, заверят Медведев.

Он отметил, что в первую очередь "это касается повышения зарплат тех, кто работает в образовании, здравоохранении и культуре, как и заложено в "майских указах" президента". Медведев заявил, что работа будет продолжена, и в итоге удастся выйти на определенные в указах показатели. Также глава правительства попросил регионы и депутатов активнее участвовать в данной работе.

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Также премьер напомнил, что кабмин регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В 2016 году его повышали дважды, в итоге он составил 7500 рублей, с 1 июля 2017 года он будет равен 7800, а в ближайшие годы МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума работающего (около 11 тысяч рублей).