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Полицейские проводят процессуальную проверку действий подростков, которые занимались паркуром рядом с Вечным огнем в городе Ахтубинск Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что правоохранители во время мониторинга СМИ выявили факт публикации видео, на котором подросток демонстрирует свои навыки в паркуре рядом с Вечным огнем. Как стало известно, ролик был записан вечером 7 апреля на территории мемориального комплекса памяти павшим в Великой Отечественной войне, который расположен на площади Победы в Ахтубинске.

Полицейские смогли установить личность автора видеозаписи и всех изображенных на нем. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 15 до 19 лет. Трюки выполнял самый младший из них. За этим также наблюдала 21-летняя девушка, гулявшая со своими двумя детьми.

Полицейские провели профилактическую беседу с молодыми людьми, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. По итогам проверки стражи порядка примут процессуальное решение, отмечает агентство.