Четверг, 20 Апрель, 00:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,18
€ 60,26
Brent
$ 51,5
12°
Обь
503см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Подростки занялись паркуром у Вечного огня в Астраханской области

, ИА "Амител"
Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей

Фото: youtube.com

Полицейские проводят процессуальную проверку действий подростков, которые занимались паркуром рядом с Вечным огнем в городе Ахтубинск Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что правоохранители во время мониторинга СМИ выявили факт публикации видео, на котором подросток демонстрирует свои навыки в паркуре рядом с Вечным огнем. Как стало известно, ролик был записан вечером 7 апреля на территории мемориального комплекса памяти павшим в Великой Отечественной войне, который расположен на площади Победы в Ахтубинске.

 

Полицейские смогли установить личность автора видеозаписи и всех изображенных на нем. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 15 до 19 лет. Трюки выполнял самый младший из них. За этим также наблюдала 21-летняя девушка, гулявшая со своими двумя детьми.

Полицейские провели профилактическую беседу с молодыми людьми, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. По итогам проверки стражи порядка примут процессуальное решение, отмечает агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
23:11
Подростки занялись паркуром у Вечного огня в Астраханской области 0
22:15
Российское правительство продолжит работу над "майскими указами" - Медведев 0
21:13
ФСБ уничтожила двух предполагаемых террористов во Владимирской области 0
20:17
Премьер-министр РФ назвал приоритеты властей при индексации пенсий 0
19:48
Минэнерго Украины подало в кабмин документ о запрете ввоза российского угля 0
19:26
Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума 2
19:08
Коротко о главном: детсадовский вопрос, "опорный" АлтГУ и прогноз на лето
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 апреля
18:52
Twitter собирается перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году 0
18:37
Профессиональную студию звукозаписи открыли в алтайской колонии 0
18:26
Женщина на Алтае убила мужчину за отказ прекратить курить в помещении 1
18:07
Медведев заявил, что в 2017 году налоги повышаться не будут 0
17:52
Экс-директор турагентства идет под суд за махинации с деньгами барнаульцев 0
17:40
Медведев призвал не превращать президентскую кампанию в войну 10
17:31
Куда жаловаться, если автомобиль паркуют на газоне и детской площадке? 3
17:27
Все дети с трех лет получат места в детсадах Барнаула в 2017 году — власти 2
17:23
Читательница Amic.ru увидит Барнаул с высоты птичьего полета 0
17:14
Кобзон отшутился от госпитализации: "Я недавно головой быка убил" 1
17:06
Американский флаг упал после упоминания о Клинтон в прямом эфире. Видео 2
16:53
Казахстанец пытался контрабандой ввезти на Алтай шкурки соболя на млн руб. 3
16:40
Фильм Гарика Сукачева об Алтае откроет Шукшинский кинофестиваль 2017 года 2
16:32
Обстановка в подтопленных районах Алтая стабилизируется – МЧС 0
16:23
Улицу Вешнюю на сутки перекроют в Барнауле 0
16:14
Выборы мэра Омска признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов 2
16:04
Новосибирские власти после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ на 20% 11
15:52
Алтайский совет сторонников "Единой России" возглавила Наталья Жмылева 15
15:41
Многоквартирный дом загорелся в Рубцовске 0
15:33
Почти девять тысяч маленьких барнаульцев сядут за парты 1 сентября 2017 г. 0
15:23
Барнаульскую больницу проверяют на предмет некачественной помощи ребенку 6
15:12
Выплаты пособия по уходу за ребенком предлагают продлить до трех лет 4
15:07
Июнь может стать самым жарким месяцем предстоящего лета в Алтайском крае 2
14:53
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море 0
14:43
Стоп-кадр. В Барнауле "зацвели" березы 0
14:36
"Врач" с образованием автомеханика придумывал болезни в элитной клинике 2
14:30
Новое такси появилось в Барнауле с проездом 49 рублей. На правах рекламы
Приложение по подбору такси Easycabs уже начало работу в городе
14:22
Трамп заявил, что американцам следует опасаться ядерной войны с КНДР 4
14:18
Все зависит от погоды: прогноз на вторую волну паводка на Алтае 0
14:08
Реальные доходы россиян в марте упали на 2,5% – Росстат 10
14:00
Жители Алтайского края смогут стать новыми лицами рекламы Tele2 0
13:51
КНДР показала постановочное видео ядерного удара по США 0
13:43
Житель Бийска идет под суд за попытку отпилить ногу своей знакомой 10
13:37
Выигрыш в лотерею "посадил" россиянина на скамью подсудимых 9
13:25
Сбербанк стал самым дорогим и узнаваемым брендом России 0
13:16
Жилой дом загорелся в Барнауле днем 19 апреля 2
13:02
Как приготовить из чеснока суп, второе и нетривиальную закуску? 0
12:59
Личный бассейн на своём участке доступен каждому 0
12:53
Активисты российского ЛГБТ-сообщества подали в суд на "Новую газету" 13
12:39
Вода не отступает: в Алтайском крае нарушено движение из-за паводка 0
12:30
Альфа-Банк помогает алтайским предпринимателям развивать бизнес 0
12:26
Боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке 3
12:15
Статус опорного вуза не дал АлтГУ права на ежегодное получение 100 млн руб. 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.