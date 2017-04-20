Ввести запрет на черные одеяния для женщин на законодательном уровне предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, запрет должен касаться периодов, когда женщина не в трауре.

Как пишет РИА "Новости", свое решение Назарбаев объяснил тем, что все больше женщин в стране "полностью покрывают себя черными одеяниями", а это не соответствует традициям страны.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", — сказал Назарбаев во время встречи с представителями духовного управления мусульман республики.

При этом президент Казахстана подчеркнул, что истинный мусульманин отличается не одеждой, а верой.

"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели", — заявил Назарбаев.