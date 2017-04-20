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Хранители истории: фотовояж по музею дорожной техники Алтая

, ИА "Амител"
Фотокорреспондент портала Amic.ru запечатлел автомобили и спецтехнику, "испробовавшие на вкус" дороги Алтая

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Сезон дорожного ремонта в Алтайском крае уже стартовал, и мы то и дело можем видеть спецтехнику,  вышедшую на работы по восстановлению транспортных магистралей региона.

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Впрочем, у всей современной дорожной техники есть свои прародители. Фотокорреспондент портал Amic.ru посетил музей дорожной техники и истории дорог Алтая, чтобы запечатлеть, какие машины ремонтировали магистрали региона в былые времена.

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