Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Сезон дорожного ремонта в Алтайском крае уже стартовал, и мы то и дело можем видеть спецтехнику, вышедшую на работы по восстановлению транспортных магистралей региона.

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Впрочем, у всей современной дорожной техники есть свои прародители. Фотокорреспондент портал Amic.ru посетил музей дорожной техники и истории дорог Алтая, чтобы запечатлеть, какие машины ремонтировали магистрали региона в былые времена.