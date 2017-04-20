Движение транспорта приостановлено на автомобильной дороге "К-79" Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха. Как сообщили ИА "Амител" в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, около села Ракиты прорвало лиманную систему полива (система орошения сточными водами). В результате произошел размыв автодороги.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД,которые регулируют движение.

Водителей просят во избежание чрезвычайных и заторных ситуаций заранее выбирать возможные пути объезда.