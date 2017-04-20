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Возгорание надворных построек произошло в Новоалтайске в ночь на четверг, 20 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:24. Через 15 минут пожар был локализован, еще через шесть минут – ликвидирован.
На пожар выезжали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники.
Комментарии
На трех бочках шесть человек? Досокращались?
Нецелевое использование руководством Министерства финансовых средств и нарушение правил бюджетного кодекса, указанные в Отчете Счетной Палаты РФ от 31 мая 2016 года, в итоге привели к дефициту бюджета МЧС на 2015-2016 годы. И как результат дефицита - задолженность по выплате заработной платы на начало 2016 года составила порядка 4,5 млрд. рублей.
Что делает министр Пучков в этой ситуации? Чтобы компенсировать задолженность по заработной плате, в МЧС РФ начинается самое масштабное сокращение - на сегодняшний день уволено более 30% сотрудников министерства, отвечающего за спасение граждан.