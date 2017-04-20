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Возгорание надворных построек произошло в Новоалтайске в ночь на четверг, 20 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:24. Через 15 минут пожар был локализован, еще через шесть минут – ликвидирован.

На пожар выезжали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники.